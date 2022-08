Viola il divieto di dimora a Parma: arrestato un giovane di 22 anni

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma continuano nella quotidiana attività di controllo del territorio. Durante il weekend numerose pattuglie sono state disposte in tutto il territorio. Sono state sottoposti a verifica circa 400 veicoli e 280 persone e soddisfatto le richieste di intervento di quasi cinquecento cittadini che si sono rivolti al numero d’emergenza 112. Nel corso del pomeriggio di sabato, il personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Parma ha tratto in arresto un 22enne tunisino, su ordine del Tribunale di Parma perché, anche se destinatario della misura del divieto di dimora in Parma, ha più volte violato le prescrizioni impostegli subendo come aggravamento della misura la custodia cautelare in carcere.