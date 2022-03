Viola il divieto di ritorno nel comune di Parma: 23enne denunciato due volte in due giorni

Il 19 marzo, durante il servizio di controllo del territorio, alle ore 16.30, i poliziotti hanno controllato, tra via Trento e Via Monte Corno, due giovani che camminavano a piedi. I due ragazzi sono stati riconosciuti in quanto fanno parte di gruppi di giovani già identificati nel corso dei controlli in centro nel fine settimana.

I due sono stati identificati: si tratta di un cittadino marocchino di 20 anni con precedenti e un cittadino del Senegal di 23 anni che lui con precedenti. Da accertamenti in banca dati è emerso che il 20enne marocchino risultava essere gravato da provvedimento del Questore di avviso orale e da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Parma. Inoltre il giovane era senza documenti e per questo è stato portato in Questura per essere identificato. Gli agenti quindi, dopo aver accertato e contestato l'inottemperanza al provvedimento del divieto di ritorno, hanno denunciato il 23enne per inottemperanza a provvedimento dell’Autorità.

Inoltre domenica scorsa, alle ore 11.30 circa, transitando in Viale Toschi gli agenti hanno notato nuovamente il 23enne marocchino che ha cercato di eludere il controllo cercando di allontanarsi repentinamente e dicendo di non aver alcun tipo di documento al seguito. Alla luce di quanto verificato i poliziotti hanno proceduto nuovamente a denunciarlo per inottemperanza alla misura di prevenzione personale emessa dal Questore del divieto di ritorno nel Comune di Parma e per Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.