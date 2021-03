Violano il coprifuoco, in auto hanno 600 grammi di droga: arrestati due 25enni

Sono stati fermati, dopo l'orario del coprifuoco fissato per ore 22, per un controllo stradale nella periferia di Parma. In auto avevano oltre mezzo chilo di droga: due giovani di 25 anni, un ragazzo e una ragazza di Fiorenzuola d'Arda, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 marzo: i giovani, che erano a bordo di una Golf, si sono fermati all'alt.

Il conducente non ha saputo giustificare la loro presenza in strada a quell'ora e, alla domanda se in auto ci fosse della droga, ha consegnato spontaneamente una piccola quantità di hashish. La ragazza, seduta di fianco, però era molto agitata: i carabinieri hanno deciso quindi di controllarla. Sotto la giacca aveva 5 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre mezzo chilo. La perquisizione ha permesso di trovare altra droga, per un totale di oltre 600 grammi di hashish. In casa i militari hanno anche sequestrato 4 mila euro in contanti. La droga avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio oltre 10 mila euro.



