Violano il coprifuoco: tre giovani sanzionati a Langhirano e San Pancrazio

Nel corso degli ultimi giorni alcuni cittadini sono stati multati dai carabinieri per il mancato rispetto delle normative anticontagio, per il mancato utilizzo della mascherina e la violazione del coprifuoco alle ore 22. Le segnalazioni, in molti casi, sono arrivate al 112 direttamente dai cittadini. A Langhirano è stato sorpreso un ragazzo fuori dalla propria abitazione dopo le ore 22, senza alcuna giustificazione. A San Pancrazio due giovani sono stati sorpresi, in piena note, al di fuori delle proprie case. Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro.