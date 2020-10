Violano le normative per il Covid-19: chiusi due negozi etnici

Non rispettavano le normative per quanto riguarda la prevenzione del contagio da Covid-19. Due negozi etnici, uno di via Alessandria e uno di via Sassari, sono stati sanzionati e ne è stata disposta la chiusura, in attesa del ripristino delle misure di sicurezza. Il provvedimento è stato preso nella giornata di giovedì 1° ottobre, nel corso di alcuni controlli effettuati dalla polizia Locale e dalla polizia di Stato, effettuati nei confronti di alcuni market nei quartieri Oltretorrente e San Leonardo. Le forze dell'ordine infatti hanno scandagliato il territorio, per verificare il rispetto delle misure di sicurezza e per prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti in alcune zone della città di Parma. Grazie al fiuto dei cani Irvin e Lago all'interno del parco Ducale sono stati trovati 52 grammi di hashish, 50 grammi di marijuana e 1.2 grammi di cocaina.

