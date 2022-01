Violenta lite in via Verdi, passante 46enne accoltellato alla schiena: ricoverato in ospedale

Un 46enne parmigiano è stato accoltellato, nella mattinata di oggi venerdì 14 gennaio, tra via Verdi e via Garibaldi a Parma ed ora si trova ricoverato in condizioni di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo - che stava passeggiando in zona - si sarebbe imbattuto in due uomini, con accento dell'Est, che stavano litigando violentemente tra di loro. Uno dei due partecipanti alla rissa, nata probabilmente per motivi passionali, avrebbe colpito il 46enne - senza un motivo apparente - con una coltellata alla schiena.

L'uomo, dopo aver perso parecchio sangue, è arrivato in via Garibaldi ed ha chiesto aiuto ad alcuni commercianti, che hanno subito avvertito i sanitari del 118 e la polizia. Il 46enne ha riportato una ferita vicino ai polmoni. Gli operatori hanno prestato le prime cure al 46enne, che è stato poi trasferito in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non si trova in pericolo di vita.

Le fasi dell'aggressione sono in corso di ricostruzione da parte dei poliziotti, che sono arrivati sul posto in pochi istanti. Gli agenti, dopo aver raccolto le testimonianze dei commercianti che hanno assistito alla violenta lite tra i due uomini, stanno cercando di identificare l'autore dell'aggressione. La rissa tra i due uomini sarebbe nata, secondo le prime informazioni, per motivi passionali. L'uomo accoltellato, invece, sarebbe un semplice passante, che si è ritrovato davanti ai due partecipanti alla rissa per pura casualità.