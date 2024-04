Violenta rissa in stazione tra giovanissimi: spunta una chiave inglese

Qualcuno grida 'destro, destro': le uniche due parole che si riescono a percepire in mezzo a una selva di urla. Poi mani e piedi che si muovono, volti travisati da cappucci, pugni e calci che volano. Sembra un combattimento organizzato tra bande, come quelli che si vedono nei film. Purtroppo è una scena di cruda realtà, quella che circonda i nostri giovanissimi. Una rissa rabbiosa, ripresa da decine di cellulari e diventata virale in pochissimo tempo. Ragazzi violenti ancora al centro della cronaca a Parma.

Questa volta il triste palcoscenico che ha fatto da sfondo all'ennesima vicenda che riguarda gli adolescenti è lo spazio dedicato agli autobus, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma. Già famoso per essere diventato, da qualche tempo, luogo di spaccio e passaggio di sbandati e senza fissa dimora che trovano rifugio nei sotterranei. Fasi concitate ritraggono due giovanissimi al centro del 'ring', mentre gli altri intorno cinturano la zona e prontamente registrano la scena. A un certo punto, con gli animi già surriscaldati, qualcuno lancia un oggetto di metallo al centro per colpire uno dei due, un altro - sempre incappucciato - fa come per scagliargli addosso una chiave inglese. I due contendenti si azzuffano e finiscono a terra, chi sta intorno non si preoccupa di fermare la violenza ma solo di filmarla e poi diffonderla mentre gli altri cercano di inserirsi nell'acceso diverbio con calci e pugni al malcapitato. Alla fine interverrà la Polfer. Qualcuno è stato già identificato, qualche altro invece è scappato. Un triste epilogo, un brutto vedere che mette a nudo le debolezze di una generazione sempre più protagonista in negativo e che viaggia a braccetto con le difficoltà dei più grandi.