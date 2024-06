Violenta rissa nella notte in via Mazzini: quattro feriti

Una violenta rissa tra due gruppetti di persone. L'ennesimo scontro violento in pieno centro a Parma. E' successo nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno in via Mazzini. Secondo le prime informazioni era da poco passata l'una e mezza quando i giovani si sono affrontati. Dalle parole si è passati ben presto alle mani e quattro persone sono rimaste ferite. Due in maniera lieve mentre altre due in modo più serio. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti, per poi trasportarli al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire con esattezza l'episodio e di identificare i partecipanti. Le cause della rissa al momento non si conoscono.

IN AGGIORNAMENTO