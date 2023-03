Violenza contro le donne: in un anno 100 persone denunciate dai carabinieri

In occasione della “Giornata internazionale della donna”, il Comando Provinciale Carabinieri di Parma rinnova il proprio impegno nella lotta alla

violenza verso le donne, attuando una campagna di sensibilizzazione attraverso diversi gazebo allestiti a: Parma in Via San Leonardo, a Salsomaggiore Terme in Largo Roma ed a Fidenza in Piazza Garibaldi per la distribuzione di materiale informativo e divulgativo inerente gli strumenti per prevenire la violenza di genere. Presso il Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale, è stata organizzata in favore degli studenti del Liceo “Giacomo

Ulivi” di Parma e Liceo “Paciolo – D’Annunzio” di Fidenza una lezione mirata alla formazione della cultura e della legalità sulla tematica della “violenza di

genere”. Oltre alla campagna di sensibilizzazione e di informazione che mira raggiungere anche i più giovani l’Arma dei Carabinieri ricorda, che da

tempo, ha creato sul suo portale un’aggiornata area dedicata al Codice Rosso (#PossiamoAiutarvi) con specifiche sezioni dedicate ai maltrattamenti

e gli atti persecutori (oltre che a quelle dedicate specificatamente al revenge porn, alla violenza sessuale, agli atti persecutori, al bullismo e cyberbullismo)

nonché un test di autovalutazione elaborato dagli esperti del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche

per rilevare in maniera semplice e rapida i segnali del livello di violenza subita.

Nell’ultimo anno (8 marzo 2022 - 8 marzo 2023) l’Arma di Parma si è occupata con attenzione della prevenzione e repressione dei reati che riguardano in particolare gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia e le violenze in genere su donne e minori. Circa 100 le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria e circa 30 quelle raggiunte da un provvedimento precautelare (divieto avvicinamento alla parte offesa o alla casa familiare) o arrestate in flagranza per i reati previsti dalla normativa c.d. “Codice Rosso”.