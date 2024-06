Ha il divieto di avvicinamento ma pretende di entrare in casa della moglie: arrestato

Aveva il divieto di avvicinamento alla moglie ma un 42enne filippino, nella serata di venerdì 31 maggio, si è recato presso l'abitazione della consorte e ha bussato insistentemente alla porta, pretendendo di entrare. La donna ha avuto paura per la sua incolumità ed ha chiamato subito la polizia. Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono arrivati sul posto, nel quartiere Pablo.

Giunti sul luogo della segnalazione, gli agenti hanno eseguito eseguivano un’accurata perlustrazione dello stabile rilevando la presenza di un uomo nascosto al primo piano che, alla vista dei poliziotti, tentava subito di scendere velocemente le scale per guadagnarsi la fuga senza però riuscire nel proprio intento, grazie alla reattività del personale operante.

L’uomo, identificato per il marito della richiedente, un 42enne filippino, regolare sul territorio nazionale, gravato da precedenti di polizia per maltrattamenti in famiglia, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura dove, al termine delle attività di rito, veniva tratto in arresto per aver eluso l’ordine di protezione con divieto di avvicinamento. Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, l’uomo veniva trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri, all’esito del quale è stato convalidato l’arresto e disposta l’applicazione della misura dell’obbligo di firma in Questura.