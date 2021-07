Violenza in pieno centro: 28enne aggredito in via Mazzini

Ancora violenza per le strade di Parma. Ancora una persona ferita. Nel corso della nottata tra venerdì e sabato infatti, oltre all'accoltellamento di via Bologna - due persone sono finite in ospedale con ferite da arma da taglio - in via Mazzini un giovane di 28 anni è stato aggredito in pieno centro storico. Si trovava infatti in via Mazzini quando, per cause in corso di accertamento, è stato aggredito da una o più persone.

Le forze dell'ordine, arrivate subito sul posto insieme ai sanitari del 118, stanno cercando di ricostruire l'accaduto, anche grazie alle immagini del circuito di videosorveglianza. Il giovane è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni di salute sono considerate serie.

Non è chiaro se l'episodio sia da riferire ad un tentativo di rapina o ad un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i fatti mentre i medici stanno effettuando accertamenti sullo stato di salute del giovane.