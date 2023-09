Choc all'ex Salamini, violenza sessuale su una 14enne: arrestato un 22enne

Un 22enne senegalese sarebbe stato arrestato, nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 14 anni. L'episodio di violenza sarebbe avvenuto all'interno dell'area Ex-Salamini, al termine di una festa che si sarebbe svolta nel corso di una serata di qualche giorno fa. La ragazzina, ascoltata dagli inquierenti, avrebbe parlato della serata di festa e poi della violenza che avrebbe subito. La vittima ha riconosciuto il suo abusatore, un 22enne straniero. Per il senegalese sono poi scattate le manette con l'accusa di violenza sessuale. Per ora non emergono altri dettagli sulla gravissima vicenda.

IN AGGIORNAMENTO