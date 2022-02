Terrore in via Sidoli: tenta di violentare una 14enne davanti a casa

Un tentativo di violenza sessuale fermato solo grazie all'intervento della madre di una ragazza di 14 anni, che è riuscita ad aprire il cancello e a far entrare sua figlia dentro casa, chiudendo la porta al suo aggressore, un giovane di circa 25 anni che ora i poliziotti stanno cercando. Choc nella serata di sabato 19 febbraio in via Sidoli a Parma: una ragazza, arrivata vicino a casa con l'autobus è stata seguita dall'aggressore che, dopo la fermata, avrebbe avvicinato ulteriormente la ragazza, con palpeggiamenti e tentativi di baciarla. Ad un certo punto, secondo il racconto della vittima, il giovane l'avrebbe anche spinta contro un muro. I

n quel momento il cancello si è aperto e la 14enne ha potuto riabbracciare la madre, che ha risposto al grido di aiuto della figlia al citofono. Secondo la ricostruzione della madre, che ha poi presentato denuncia in Questura, la figlia si trovava in centro storico. Dopo la fine della giornata con alcuni amici avrebbe preso un autobus alla fermata dei portici del Grano: su quel bus c'era anche il giovane 25enne, già conosciuto per alcuni comportamenti molesti avuti in passato sia con lei che con altre persone. L'aggressore ha seguito la sua vittima anche quando è scesa dall'autobus in via Sidoli: poi nel tragitto verso casa di lei ha tentato di violentarla.