Choc in piazza Ghiaia, molesta una 21enne e lancia coltelli contro i carabinieri: arrestato 28enne tunisino

Prima ha palpeggiato una ragazza di 21 anni tra i banchetti del mercato di piazza Ghiaia, poi - quando i carabinieri hanno cercato di bloccarlo - ha preso una confezione di coltelli e l'ha lanciata proprio contro i militari. Choc in pieno centro a Parma: un 28enne tunisino, con diversi precedenti ed irregolare sul territorio italiano, è stato bloccato ed arrestato nella mattinata del 5 luglio.

Ieri mattina, infatti i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente e Vigatto impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio mentre, effettuavano una pattuglia a piedi in Piazza Ghiaia sono stati avvicinati da due ragazze di 21 e 17 anni che riferivano che la più grande era stata molestata da un uomo che l’aveva palpeggiata.

Durante la descrizione dell’uomo la 21enne lo ha individuato vicino ad una bancarella indicandolo ai militari. Raggiunto per essere identificato riferiva di non avere i documenti e, alla vista delle giovani manifestava agitazione e sofferenza al controllo. Per tentare la fuga iniziava ad avere un atteggiamento ostile e, all’improvviso da una bancarella di un venditore si impossessava di una confezione di coltelli lanciandola contro i militari.

Bloccato e condotto in caserma veniva identificato in un 28enne tunisino in Italia senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per violenza sessuale e segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacente in quanto in fase di perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.