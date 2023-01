Violenza sessuale: arrestato il figlio 23enne dell'ex calciatore del Parma Lucarelli

La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 22enne e un 23enne, entrambi italiani, per una violenza sessuale di gruppo commessa lo scorso marzo ai danni di una studentessa americana nel capoluogo lombardo. Il 23enne è Mattia Lucarelli, calciatore del Follonica e figlio dell'ex attaccante del Parma, Cristiano Lucarelli, allenatore da poco esonerato dalla Ternana e che nella città ducale ha giocato tra il 2008 e il 2009 45 partite segnando 16 reti.

Secondo la procura di Milano l'americana, dopo una serata trascorsa in discoteca con le amiche, avrebbe accettato un passaggio in auto da cinque giovani che, invece di riaccompagnarla a casa, l'avrebbero portata in un appartamento dove avrebbe subito violenza, in particolare dai due italiani poi finiti ai domiciliari. Infine la denuncia, le indagini e le misure cautelari.