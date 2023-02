Violenza sessuale di gruppo: revocati i domiciliari al figlio di Lucarelli e all'altro calciatore

Il tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari nei confronti di Mattia Lucarelli, figlio dell'ex calciatore del Parma Cristiano Lucarelli e Federico Apolloni, disponendo tuttavia per i due calciatori amaranto, arrestati lo scorso 20 gennaio con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una studentessa 22enne americana, l'obbligo di dimora a Livorno con prescrizione di non uscire di casa dalle 20 alle 8.

La decisione dei giudici Pendino, Alonge e Ambrosino è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 13 febbraio, dopo le udienze di venerdì scorso (per Apolloni) e di questa mattina (per Lucarelli) nelle quali si è discusso il ricorso presentato dall'avvocato dei due giocatori, Leonardo Cammarata. Per il presunto stupro di gruppo risalente alla notte tra il 26 e 27 marzo 2022 e sul quale indagano la squadra mobile di Milsno e ill pm Alessia Menegazzo sono indagati anche altri tre livornesi coetanei e amici di Lucarelli ed Apolloni.