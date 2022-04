Picchia e minaccia la moglie per 7 anni davanti ai figli minorenni: arrestato 50enne

Per sette lunghi anni avrebbe reso la vita di sua moglie un incubo, tra minacce, violenze e maltrattamenti. Un 50enne residente in provincia di Parma è stato arrestato dai carabinieri, al termine di alcune indagini, portate avanti sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Parma.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip del Tribunale di Parma ed eseguita dai militari nei giorni scorsi. La donna, dopo anni di violenze, ha denunciato il marito all'inizio del mese di aprile: ha raccontato di tutti gli episodi che avrebbe subito negli ultimi sette anni, all'interno dell'abitazione di famiglia. Alcuni di questi episodi sarebbero avvenuti anche davanti ai figli minorenni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno effettuato le indagini, la donna trovava spesso rifugio nella casa dei genitori, che si trova al piano superiore dello stesso condominio in cui vivevano marito e moglie. Sono state proprio le testimonianze dei genitori a confermare il quadro descritto dalla donna. Anche le chat che la moglie aveva con una sua amica, all'interno delle quali ha descritto, nel corso degli anni, i vari episodi di violenza, sono state elementi utili a confermare le dichiarazioni della vittima.

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dopo aver acquisito gli elementi indiziari raccolti dagli inquirenti, ha quindi disposto la misura cautelare in carcere per il marito 50enne. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza e lo hanno arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia: l'uomo si trova nel penitenziario di via Burla.