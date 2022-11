Volano calci e pugni: violenta rissa in via Toscana filmata con i cellulari IL VIDEO

Spaventosa lite in via Toscana, nei pressi del circolo Arci Indomita. Lunedì intorno alle 13, è scattata la lite a pochi passi dall'Itis. I protagonisti della rissa sono un ragazzo e un uomo che hanno cominciato a darsele in un parcheggio mentre un gruppo ha assistito alla scena filmandola con gli smartphone e non preoccupandosi di sedare il litigio. Le forze dell'ordine indagano per risalire al motivo che ha scatenato la rissa che, stando alle prime informazioni raccolte, non avrebbe coinvolto nessun alunno dell'Itis né delle scuole nelle vicinanze.

