Vuole gettarsi nel vuoto dal ponte Verdi, i carabinieri lo salvano

Impediscono a una persona di buttarsi dal ponte Verdi. Domenica pomeriggio, una pattuglia della Stazione di Parma Centro, impegnata nella quotidiana attività di controllo della Città di Parma, verso le 14, su indicazione della Centrale Operativa è intervenuta sul ponte Verdi, dove era stata segnalata la presenza di una persona intenta a gettarsi nel vuoto.

I carabinieri hanno constatato la presenza di un uomo, già completamente dall’altra parte della balaustra del ponte, con l’evidente intenzione di lasciarsi cadere nel torrente Parma.

I due carabinieri, hanno immediatamente tentato un colloquio con la persona, riuscendo ad allacciare con lo stesso un rapporto di fiducia, ottenendo la possibilità di avvicinarsi, senza che l’uomo compisse gesti insani. Così, mentre un militare continuava ad intrattenere la persona, l’altro lo ha afferrato e portato con l’aiuto del collega in sicurezza sul marciapiede.

L’intervento si è rivelato provvidenziale e rapido, così come efficace è stata l’attività di colloquio che ha permesso di trarre in salvo la persona che stava attraversando un momento di minor serenità per via di problemi di natura familiare.

La persona è stata poi affidata alle cure del personale sanitario fatto intervenire, che lo ha accompagnato al Pronto Soccorso di Parma, per eventuali ulteriori accertamenti.