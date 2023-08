Vuole salire sul bus insieme al suo cane (che non ha la museruola): al "no" dell'autista partono gli insulti, poi danneggia il mezzo. Denunciato 24enne

Nei giorni scorsi la Stazione carabinieri di Parma Oltretorrente ha denunciato un etiope 24enne ritenuto responsabile di danneggiamento di un autobus di trasporto pubblico Tep.

In particolare, in zona San Lazzaro, il ragazzo ha preteso di salire a bordo del mezzo col proprio cane di grossa taglia sprovvisto di museruola, assolutamente proibito dal regolamento del trasporto pubblico. Il passeggero, però alla chiara indicazione dell’autista che senza museruola non avrebbe potuto usufruire del trasporto pubblico, ha iniziato ad offendere il dipendente Tep per poi tentare invano di forzare prima l’apertura delle porte anteriori di accesso e poi del finestrino lato guida.

Insoddisfatto dei tentativi falliti, si è dunque scatenato nei confronti del mezzo stesso, colpendo con calci e pugni la parte anteriore del veicolo e il parabrezza, per poi danneggiare i tergicristalli anteriore sinistro ed allontanarsi.

Il conducente, spaventato ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che giunti in breve sul posto hanno constatato il danneggiamento del mezzo ed acquisito una rapida descrizione dell’autore dei fatti dall’autista.

L’immediata ispezione dei luoghi in prossimità dell’evento hanno permesso di identificare una persona perfettamente somigliante alla descrizione acquisita, residente a Parma e gravata da reati contro il patrimonio e la persona. Conferma delle responsabilità del soggetto identificato si è avuta dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato a bordo dell’autobus, che ha ripreso interamente la scena del danneggiamento del mezzo. Il 24enne è stato dunque denunciato per il reato di danneggiamento.