Week end di controlli in provincia: vige il rispetto delle regole

Week end di controlli a Parma e provincia. I servizi sono stati organizzati per la prevenzione dei reati in genere e per il controllo del rispetto delle prescrizioni tese ad arginare l’epidemia da Covid-19. Nei comuni di Sala Baganza e Felino la Polizia di Stato ha messo in campo, 4 equipaggi, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Nel corso dei controlli la Polizia di Stato ha lavorato con la preziosa collaborazione della Polizia Locale dei comuni che ben conosce le problematiche cittadine locali, e con le quali sono stati individuati i punti strategici per il controllo del territorio.

Sono state controllate oltre 40 persone e circa 30 veicoli nel corso di quattro posti di controllo, constatando un generale rispetto della normativa vigente. Controlli straordinari come questi, coordinati con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, continueranno ad essere disposti dal Questore nelle prossime settimane al fine di rafforzare il dispositivo di sicurezza e allo stesso tempo per avvicinare le donne e gli uomini della Polizia di Stato ai cittadini di tutta la Provincia.