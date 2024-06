Week end di controlli sulla Pedemontana: patenti ritirate e auto sequestrate

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma con particolare attenzione alla fascia pedemontana. Diverse le pattuglie sono state impiegate tra Langhirano, Tizzano Val Parma, Traversetolo e Corniglio a cui si sono aggiunte le “gazzelle” della Sezione Radiomobile per il controllo dei posti più frequentati in questo periodo. Sono state identificate 93 persone e controllati oltre 60 mezzi. I controlli hanno portato a denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma un 24 enne brasiliano per il reato di immigrazione clandestina. Controllato a piedi nel Comune di Langhirano è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato invitato formalmente a regolarizzare la propria posizione presso gli Uffici competente. Durante i controlli, un 30enne senegalese residente a Parma è stato denunciato per il reato di guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. Si trovava nel comune di Tizzano Val Parma, quando è risultato visibilmente alterato. Sottoposto ad esame tossicologico è risultato positivo, con ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo. A Traversetolo, a seguito del controllo di un’auto, è stata ritrovata della droga, hashish per uso personale. Al conducente è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina. L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 5 giovani tra i 23 e i 30 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marijuana per uso personale.