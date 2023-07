Week end di controlli: tanti giovani con coltelli senza un perché

I Carabinieri della Compagnia di Parma nella notte appena trascorsa hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio, che si è concentrata nelle aree più sensibili della Città Ducale: Stazione Ferroviaria, via San Leonardo, Parco Ducale, Parco Falcone e Borsellino e via Venezia. L’attività svolta con numerose pattuglie, opportunamente rinforzate da equipaggi provenienti dalle Stazioni Carabinieri della pedemontana ed integrate da Carabinieri in borghese ha permesso di identificare oltre 100 persone e controllare circa 60 veicoli. Sei le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Parma: per il reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Un diciottenne italiano sottoposto a controllo in Parma via Cavour, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 22 centimetri di cui non sapeva giustificare il porto, mentre un dicianovenne italiano in via Monte Altissimo aveva con se un coltello della lunghezza complessiva di 13 centimetri, anche in questo caso il porto era ingiustificato. Per il reato di porto ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli è stato denunciato un 40enne di Parma, gravato da alcuni pregiudizi di polizia, controllato nel Parco Ducale dove è stato trovato in possesso di due cacciaviti, di cui non ha saputo giustificare il possesso. Per ricettazione, invece è finito nei guai un ghanese di 30 anni, residente a Parma, in quanto controllato su via Gramsci, trovato in possesso di vari documenti e carte di credito rubate.

Diverse le denunce per guida in stato di ebrezza alcolica: un 50enne residente a Parma, è stato sottoposto a controllo etilometrico mentre era alla guida dell’autovettura di proprietà, è risultato con tasso alcolico pari a 1,23 g/l, subendo il ritiro della patente di guida. Per guida senza patente è stato denunciato un italiano 55enne, residente a Neviano degli Arduini, il quale sottoposto a controllo mentre era alla guida del suo mezzo di proprietà su via Venezia, è risultato senza patente di guida, poiché revocata nel 2008 e mai più presa. I servizi hanno consentito di sequestrare diversi grammi di hashish, eroina e cocaina in via Monte Altissimo, Parco Ducale, Strada Naviglio, via Venezia e via Matteotti nei confronti di sette giovani assuntori di stupefacenti fra i 17 e 23 anni, segnalati quali assuntori alla Prefettura di Parma.