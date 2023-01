Writers sorpresi a imbrattare i treni in sosta, denunciati in due

Due writers sono stati denunciati ieri pomeriggio, 26 gennaio, dagli agenti della Polizia ferroviaria di Parma perché sorpresi ad imbrattare con bombolette di vernice spray i treni in sosta, il muro di cinta della stazione ducale ed uno degli ascensori che conducono ai binari. Si tratta di due giovani stranieri, entrambi residenti nel Parmense, incastrati dalle immagini di videosorveglianza presenti in stazione. I due erano stati già notati da alcuni viaggiatori mentre si aggiravano tra i treni in sosta sui binari.

Rintracciati all’interno della stazione, hanno poi indicato agli agenti il luogo dove avevano nascosto le bombolette di vernice spray, che sono state successivamente rinvenute dietro ad una emettitrice automatica di biglietti ferroviari e sequestrate. Per i due giovani è scattata la denuncia in stato di libertà per imbrattamento in concorso.