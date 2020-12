Zona arancione e rossa: la mappa e il calendario dei divieti

Ecco la mappa dei divieti disposti dal nuovo decreto, nei giorni in cui Parma e l'Italia saranno in zona rossa e quelli in cui saranno in zona arancione, realizzata da Andrea Massari, sindaco del comune di Fidenza.



🆕 LE NOVITÀ IN SINTESI

🟡 ZONA GIALLA: fino al 23 dicembre saremo in zona gialla. Gli ultimi giorni per andare al ristorante e al bar, se vogliamo dare una mano a questi ragazzi.

🔴 ZONA ROSSA NEI FESTIVI E PREFESTIVI dal 24 al 6 gennaio.

🆕 SPUNTA LA NORMA SALVA NATALE:

🟠 ZONA ARANCIONE: 28/29/30 DICEMBRE + 4 GENNAIO

🆕 NORMA SALVA PICCOLI COMUNI

Nella zona arancione non si può uscire dal confine comunale. Oltre a chi ha motivi di lavoro, necessità e salute possono uscire dal confine comunale:

✅ I CITTADINI DEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

❓ MA DOVE POSSONO ANDARE?

👉 in un comune nel raggio di 30 km da casa.

⛔ Il cittadino di un comune fino a 5.000 abitanti in tutti i casi NON PUO’ ANDARE nel capoluogo di provincia (il comune di PARMA, nel nostro caso).

LE ISTRUZIONI GIORNO PER GIORNO

🟡 🟡 I GIORNI IN ZONA GIALLA 🟡 🟡

🗓️ 19 + 20 + 21 + 22 + 23 DICEMBRE

❓ COSA SI PUO’ FARE

✅ Aperti bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie ecc (fino alle ore 18, max 4 persone non congiunte per tavolo)

✅ Sempre ok le consegne a domicilio; asporto ok ma dalle ore 5 alle ore 22

✅ Aperti tutti i negozi fino alle ore 21 (quelli di vicinato come quelli dei centri commerciali, dei parchi commerciali e delle aggregazioni commerciali. Per capirci: il Fidenza Village e lo Shopping Park)

⛔️ STOP NEI FESTIVI (20 dicembre) E PREFESTIVI (19 dicembre):

‼️ GALLERIE COMMERCIALI, PARCHI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI di ESERCIZI COMMERCIALI e ALTRE STRUTTURE ASSIMILABILI (es. Shopping Park, Fidenza Village se guardiamo a Fidenza)

‼️ I NEGOZI DENTRO AI CENTRI COMMERCIALI E AI MERCATI COPERTI

TRANNE:

✅ farmacie + parafarmacie

✅ chi vende alimentari

✅ tabacchi

✅ edicole

✅ presidi sanitari

✅ Vivai (prodotti agricoli e floro vivaistici)

✅ Non ci sono limiti agli spostamenti tra comuni

⛔ Ricorda: anche se siamo in zona gialla in questi giorni (21/22/23 DICEMBRE) non puoi spostarti tra regioni se non per: lavoro, salute, necessità/urgenza

🔴 🔴 I GIORNI IN ZONA ROSSA 🔴 🔴

🗓️ Tutti i festivi e i prefestivi dal 24 dicembre al 6 gennaio ovvero:

👉 24 + 25 + 26 + 27 + 31 DICEMBRE

👉 1 + 2 + 3 + 5 + 6 GENNAIO

❓ COSA NON SI PUO’ FARE E COSA Sì

BAR E RISTORANTI

⛔ ⛔️ CHIUSI BAR, RISTORANTI, PASTICCERIE, PUB, GELATERIE ECC.

↪️ ✅ OK solo asporto (dalle ore 5 fino alle ore 22 + divieto di consumazione sul posto) e consegna a domicilio (h 24)

↪️✅ OK bar ecc. in ospedali, autogrill e aeroporti.

↪️✅ OK catering + mense aziendali, scolastiche ecc.

SPORT E CAMMINATE

🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

⛔️ STOP SPORT ALL’APERTO NEI CENTRI e CIRCOLI SPORTIVI

‼️✅ OK attività motoria (es. la camminata) IN PROSSIMITA’ di casa (max 100-200 metri)

↪️ 😷 con mascherina e stando ad ALMENO 1 METRO dagli altri

‼️✅ OK sport SOLO ALL’APERTO E DA SOLI (si resta nel confine comunale. es di sport all’aperto: bici e jogging)

SPOSTAMENTI

⛔️ FERMI TUTTI GLI SPOSTAMENTI.

NON CI SI PUO’ MUOVERE NEMMENO DENTRO AL PROPRIO COMUNE

TRANNE CON AUTOCERTIFICAZIONE E PER:

↪️ lavoro

↪️ salute

↪️ necessità

✅ Si può rientrare presso residenza/domicilio/abitazione

🆕 In questi giorni SI PUÒ USCIRE PER ANDARE A TROVARE PARENTI e amici SOLO SE:

‼️ escono per partire al massimo due persone (non vengono conteggiati i figli minorenni, o persone disabili/non autosufficienti che sono conviventi con le due persone che si spostano verso casa di amici/parenti).

🆘 Tradotto: se siete una coppia e avete tre figli minori di 14 anni, potete andare a trovare chi volete tutti e cinque.

‼️ vale UN SOLO SPOSTAMENTO AL GIORNO: chi si sposta per andare a trovare amici/parenti può farlo una sola volta al giorno.

Es. siete una coppia con tre figli minori di 14 anni. Uscite tutti e 5 e andate il giorno di Natale dai nonni. Lo stesso giorno non potete andare a trovare gli zii. Attenzione perché ci saranno controlli e gli spostamenti andranno autocertificati nel modulo.

‼️ QUANDO POSSO FARE LO SPOSTAMENTO: dalle ore 5 alle ore 22

‼️ DOVE POSSO SPOSTARMI: devo restare dentro la regione

MERCATI IN ZONA ROSSA

⛔️ CHIUSI I MERCATI (TRANNE I BANCHI CHE VENDONO ALIMENTARI)

COMMERCIO IN ZONA ROSSA:

CHI APRE E CHI CHIUDE

⛔ chiusi tutti i negozi di commercio al dettaglio tranne:

✅ alimentari

✅ generi di prima necessità

✅ tabaccherie

✅ farmacie/parafarmacie

✅ edicole

✅ lavanderie

✅ fioristi/vivai

✅ barbieri/parrucchieri

🆘 QUI LA LISTA COMPLETA

DI CHI PUO’ STARE APERTO IN ZONA ROSSA

✅ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

✅ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

✅ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

✅ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

✅ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

✅ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

✅ Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

✅ Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

✅ Edicole

✅ Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

✅ Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

✅ Commercio al dettaglio di biancheria personale

✅ Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

✅ Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

✅ Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

✅ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

✅ Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

✅ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

✅ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

✅ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

✅ Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

✅ Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

✅ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

✅ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

✅ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

✅ Attività delle lavanderie industriali

✅ Altre lavanderie, tintorie

✅ Servizi di pompe funebri e attività connesse

✅ Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

🟠 🟠 I GIORNI IN ZONA ARANCIONE 🟠 🟠

🗓️ 28/29/30 DICEMBRE + 4 GENNAIO

SPOSTAMENTI

🔷 🔷 🔷 🔷 🔷

⛔️ VIETATO OGNI SPOSTAMENTO, IN ENTRATA E IN USCITA, DALLA REGIONE

‼️ TRANNE CON AUTOCERTIFICAZIONE E PER:

↪️ lavoro

↪️ salute

↪️ urgenza

✅ Si può rientrare presso residenza/domicilio/abitazione

⛔️ NON SI PUO’ USCIRE DAL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA/DOMICILIO/ABITAZIONE

‼️ TRANNE CON AUTOCERTIFICAZIONE E PER:

↪️ lavoro

↪️ studio

↪️ salute

↪️ necessità

↪️ per svolgere attività

↪️ usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel vostro comune

🆕 NORMA SALVA PICCOLI COMUNI

Stavolta il Governo ha previsto una deroga oltre a quelle classiche che permetterà di uscire dal confine comunale ai:

✅ CITTADINI DEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI

❓ MA DOVE POSSONO ANDARE?

👉 in un altro comune che si trova nel raggio di 30 km da casa

⛔ Il cittadino di un comune fino a 5.000 abitanti in tutti i casi NON PUO’ ANDARE nel capoluogo di provincia (il comune di PARMA, nel nostro caso).

⛔️ NON SI PUO’ USCIRE DALLA REGIONE TRANNE PER:

↪️ lavoro

↪️ salute

↪️ necessità/urgenza

BAR, RISTORANTI

⛔️ STOP bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ecc.

↪️ ✅ OK solo asporto (fino alle 22 + divieto di consumazione sul posto) e consegna a domicilio (h 24)

↪️✅ OK bar ecc. in ospedali, autogrill e aeroporti.

↪️✅ OK catering + mense aziendali, scolastiche ecc.

COMMERCIO/NEGOZI

APERTI FINO ALLE ORE 21

✅ Aperti tutti i negozi fino alle ore 21 (quelli di vicinato come quelli dei centri commerciali, dei parchi commerciali e delle aggregazioni commerciali. Per capirci: il Fidenza Village e lo Shopping Park)

❓ Tutto quello che non vedi qui, nella zona arancione funziona come nella zona gialla.