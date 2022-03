Covid, da oggi Parma torna in zona bianca: cosa cambia

Parma è tornata in zona bianca da oggi, 14 marzo. L'Emilia Romagna tutta, insieme a Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D'Aosta, come annunciato dal ministro della salute Roberto Speranza, cambia colore.

"Una buona notizia. Continuiamo a essere prudenti per un ritorno graduale alla normalità che tutti desideriamo", aveva commentato l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, a Parma e provincia si sono registrati quasi 100.000 casi di positività, 99.314 contagi registrati nell'ultimo bollettino.

Zona bianca: cosa cambia

Dal punto di vista di regole, dalla zona gialla a quella bianca non cambia nulla: gli spostamenti sono permessi ovunque purché si sia in possesso del green pass rafforzato. Il sistema di suddivisione dei colori tra l'altro, dovrebbe essere archiviato a partire dall'1 aprile: resterà solo la zona rossa.

A incidere sul cambio di fascia-colore sono, come è ormai noto, i ricoveri negli ospedali. Nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna i pazienti sono 57 con età media è di 64,8 anni.

Per entrare in zona bianca le terapie intensive devono avere un'occupazione inferiore al 10%, i reparti ordinari al 15% e, attualmente, l'Emilia-Romagna fa registrare rispettivamente il 7% e il 12% di occupazione, come rilevato da Agenas - l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali.