Zona rossa, i parmigiani rispettano le regole: centinaia di persone controllate e nessuna sanzione

Centinaia di persone controllate e nessuna sanzione. I parmigiani hanno rispettato le regole previste per la zona rossa, attiva anche a Parma dal 24 al 27 dicembre. I carabinieri del comando provinciale di Parma infatti hanno effettuato numerosi controlli in città e in provincia durante i giorni della zona rossa, in particolare il giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Tutti gli automobilisti che sono stati fermati e controllati - alcune centinaia di persone - sono risultati in regola. Avevano con sè l'autocertificazione per spostarsi da parenti o amici per il pranzo natalizio ed erano a conoscenza delle regole da rispettare, previste dall'ultimo decreto del Governo.