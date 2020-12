Covid: zona rossa a Parma per otto giorni da Natale a Capodanno

Non è ancora certo perchè alcune regole potrebbe variare nelle prossime ore ma il Governo sembra orientato a disporre la zona rossa per Parma e per tutto il territorio nazionale dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio e la zona aranzione negli altri giorni. L'unica deroga dovrebbe essere per il pranzo allargato a due congiunti. Le decisioni dovrebbe essere definitive nella giornata di oggi, giovedì 17 dicembre.

Il nuovo piano dovrebbe prevedere

una zona rossa in tutta Italia nei giorni 24, 25, 26 e 27 dicembre 2020 e 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio 2021



una zona arancione con chiusura dei negozi e limiti alla libertà di spostamento nei giorni precedenti (dal 21 dicembre), dal 28 al 30 e poi fino all'Epifania compresa



dal 28 al 30 e poi fino all'Epifania compresa una deroga, ancora tutta da comprendere nelle sue funzionalità, al divieto di spostamenti tra comuni - ed eventualmente anche all'interno di uno stesso comune in caso di ripristino della zona rossa - per i due congiunti più stretti in occasione del cenone della vigilia di Natale e del pranzo del 25

All'interno del governo si discute anche se non sia il caso di chiudere il prossimo weekend, il 19 e 20, quando non c'è ancora il divieto di spostamento tra regioni gialle e si rischia un maxi-esodo. Il tutto va conciliato anche con la deroga per gli spostamenti tra piccoli comuni, dopo l'approvazione di una mozione unitaria della maggioranza in Senato, che nel testo impegna il governo a prevedere un sì agli "spostamenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, sulla base della più rigorosa analisi delle evidenze scientifiche fornite dal Comitato tecnico scientifico, garantendo la massima equità di trattamento tra cittadini residenti in comuni di diverse dimensioni".