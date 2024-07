Degrado in via Colla, la rabbia dei residenti: "Viviamo tra sporcizia e serpenti"

Degrado in via Colla. Lo denunciano alcuni residenti della zona che hanno scritto a Parmatoday dicendo come la spiacevole situazione nei pressi dei civici 8-10-12 (di proprietà di Acer Parma) non sia più sostenibile.

"Abbiamo deciso di segnalare la situazione in cui viviamo - fanno sapere -. Verde condominiale con erbe fatiscenti che arrivano al piano terra, sui marciapiedi non ne parliamo: più alta della cancellata, sporcizia in mezzo al verde, un anno fa abbiamo segnalato presenza di rettili. Vipere e biscie e poi ci mandano le spese condominiali con cura del verde e si raccomandano il decoro condominiale".