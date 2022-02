Cinque incontri su Roma Antica: tornano i seminari d'Europa

Si intitola Roma e noi il quarto ciclo dei Seminari di Europa, che riprendono dal 15 febbraio in presenza nell’Aula Magna della sede centrale dell’Università di Parma e saranno trasmessi anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ateneo.

Cinque nuovi appuntamenti ogni martedì, fino al 15 marzo, per la rassegna nata nel 2018 per riflettere sui temi dell’incontro tra culture e sul patrimonio culturale europeo come bene comune, sugli ideali, i principi e i valori che ne sono alla base.

L’iniziativa, curata da Alessandro Pagliara, docente di Storia romana all’Università di Parma, è promossa dall’Ateneo con il Comune di Parma, ed è realizzata con il patrocinio e il sostegno finanziario dell’Istituto Italiano per la Storia antica, della Giunta Centrale per gli Studi Storici e della Fondazione Cariparma.

Il quarto ciclo dei Seminari di Europa si articolerà nella forma di cinque lezioni su Roma e il mondo romano, aperte dai saluti del Rettore Paolo Andrei, che attraverseranno – per temi e problemi monograficamente considerati – l’intero arco della storia dell’Urbs dalle sue origini all’età tardoantica: una storia che, come sottolinea il titolo della rassegna, ancora ci riguarda.

Anche il nuovo ciclo dei Seminari di Europa, che si avvale del contributo di specialisti di discipline classiche, è ideato per gli studenti dell’Ateneo e delle scuole del territorio, ma allo stesso tempo è aperto a tutti gli interessati.

L’appuntamento è ogni martedì, dal 15 febbraio al 15 marzo, a partire dalle 17 nell’Aula Magna della sede centrale e sul canale YouTube dell’Università di Parma. Le registrazioni delle lezioni saranno disponibili anche sul sito dei Seminari di Europa (https://www.seminari-di-europa.unipr.it/).

La partecipazione all’edizione 2021-22 dei Seminari di Europa – organizzati da soggetto qualificato MIUR – è valida per i docenti come aggiornamento professionale per dieci ore complessive. Gli insegnanti potranno iscriversi gratuitamente attraverso la piattaforma S.o.f.i.a., selezionando l’iniziativa con ID 68950. Per informazioni: formazione.scuola@unipr.it.