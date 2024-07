Da De Gregori a Federico Zampaglione, continua l'estate parmigiana

L'estate di Parma è davvero ricca di proposte promosse dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma ed in rete con le realtà culturali del territorio: si suona tanta musica, c'è teatro per tutti, e in tanti luoghi e il cinema si vede sotto le stelle. La settimana parte lunedì 22 con le con note sotto le stelle alla Casa della Musica con una serata di Cinema Serenade e brani tratti dal repertorio delle grandi colonne sonore del cinema europeo ed americano. Con inizio dalle 21 il grande fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietrodarchi con i Solisti di Orchestra da Camera di Parma, condotti dal violino di Marco Bronzi e accompagnati dalla voce di Nadezhda Nesterova proporranno il programma di "Amor y Tango" ad ingresso libero. Per i più piccoli martedì 23 alle 21 al Teatro del Cerchio andrà in scena Pollicino Pop. Mercoledì 24 luglio musica di mattina, alle 10, della CPM Toscanini (Sala Gavazzeni) il programma L’orchestra da vicino della Filarmonica diretta da Jaume Santonja (biglietto 3 euro) e dalle 21 appuntamento con il cinema horror de I Giardini della Paura al Complesso di San Paolo con l'anteprima THE WELL di Federico Zampaglione (Italia 2023, 91’) alla presenza del regista e frontman dei Tiromancino. Sempre mercoledì 24 luglio alle ore 21.15 ospita il gruppo musicale Enerbia nel concerto “Soffi d'Ancia“ incentrato sulla riscoperta della tradizione musicale dell’Appennino Emiliano, fatta di strumenti originali, come la piva, antica cornamusa a due bordoni, insieme al repertorio di danze e di canti di inesausta bellezza. Il concerto vuole far rivivere queste atmosfere nel cuore di Parma. Lo strumentario è tra i protagonisti del concerto con l’uso degli straordinari strumenti che sono una delle peculiarità della tradizione dell’Appennino emiliano: organetto e violino, fisarmonica e piva ci accompagneranno in una notte di danza (ingresso gratuito). Per i piccoli Pinocchio Bambino cresciuto Burattino al Teatro del Cerchio dalle 21. Mercoledì 24 è anche la data di Francesco De Gregori nell'ambito della rassegna Summertime al Parco Ducale ore 21.30. A distanza di distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, tornerà in concerto con la sua band, portando la sua musica a Parma. Giovedì 25 lunedì il Cinemino arriverà Vicofertile al Circolo La Lanterna con La collina degli stivali interpretata da Terence Hill e Bud Spencer. Raperonzolo sarà in scena con i suoi lunghi capelli al Teatro del Cerchio. Teatro del Cerchio ore 21.00. Giovedì si concluderà anche la rassegna Summertime al Parco Ducale con il comico Max Angioni e le risate del suo spettacolo "Anche meno". Venerdì 26 luglio nel Cortile d’onore della Casa della Musica alle ore 21.00 la Toscanini Next proporrà il concerto Summer Dreams, mentre Buono come il pane è il titolo dello spettacolo per famiglie al Teatro del Cerchio. Il sabato riporta sul palco i giovani talenti del Borgo Sound Festival in Piazza San Giovanni Paolo II dalle ore 21.15.