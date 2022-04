Dal 7 Aprile visita alla Camera di San Paolo accompagnata da una guida specializzata gratuita

Una bella novità per i visitatori del capolavoro del Correggio tutti i giovedì, a partire dal 7 aprile. Visite guidate gratuite alla Camera di San Paolo: un’opportunità per scuole, cittadini e turisti per ammirare ed immergersi nei suoi famosi grandiosi affreschi .

Il Comune di Parma prosegue nelle azioni di promozione e valorizzazione della Camera di San Paolo già intraprese fin dalla primavera del 2021 quando, sottoscritto l’accordo di collaborazione con la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, ha ottenuto la gestione diretta della Camera offrendo al pubblico nuove occasioni per conoscerne l’affascinante storia, incentivandone la fruizione.

A partire da giovedì 7 aprile 2022, infatti, ogni giovedì è in programma una doppia visita guidata gratuita (con l’acquisto del biglietto d'ingresso) a cura del personale specializzato del Museo: alle 10.30 per le scuole, mentre alle 15.30 per cittadini e turisti. La visita sarà un’occasione per immergersi nel percorso museale della Camera di San Paolo attraverso gli ambienti dell’appartamento privato della badessa Giovanna da Piacenza e per scoprire la storia del Complesso monumentale di San Paolo - che conobbe il suo maggior splendore tra il XV e il XVI secolo – attraverso le figure emblematiche delle badesse Cecilia Bergonzi e Giovanna da Piacenza.

Cuore della visita guidata sarà la Camera della Badessa Giovanna, con l’originale volta tardo gotica ad ombrello affrescata dal Correggio nel 1519 ritenuta uno dei capolavori del maturo rinascimento italiano, a cui si accede passando attraverso la stanza affrescata, pochi anni prima, da Alessandro Araldi con una ricca decorazione a grottesche.