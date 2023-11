Festival della Pace: sabato l'evento “L'attualità dell'utopia della pace in tempo di intelligenza artificiale”

Festival della Pace. Appuntamento sabato alle 16.15, con l'evento “L'attualità dell'utopia della pace in tempo di intelligenza artificiale”. Casa della Pace e Comune di Parma, all’interno della rassegna Festival della Pace di Parma, presentano l’evento “L'attualità dell'utopia della pace in tempo di intelligenza artificiale”, in programma sabato 11 novembre, alle 16.15, nella sala Giovanna da Piacenza, del Complesso di San Paolo, Vicolo delle Asse n.5, Parma

Michele Zanzucchi, professore, autore di una quarantina di libri, giornalista ed ex direttore della rivista «Città Nuova» interverrà parlando del grande tsunami della rivoluzione digitale e dell'intelligenza artificiale che sta cambiando anche il modo di trattare il tema della pace. L'Intelligenza Artificiale ha diversi risvolti e potrà cambiare anche la coscienza collettiva in merito all'inutilità delle guerre, in cui tutti sono perdenti e la conseguente necessità anche razionale di cercare a tutti i costi la convivenza pacifica.