Festival della Parola con tre spettacoli a Lostello dal 28 a 30 giugno

Il primo dei tre appuntamenti live di fine giugno con cui il Festival della Parola torna, venerdì 28 giugno, a Lostello della Cittadella, si apre alle ore 21 con la sezione "Il Festival dà la parola a…" , protagonista la Fondazione Matteo Bagnaresi Onlus , con Bruno Bagnaresi (presidente) e Cristina Venturini (vice presidente).

A seguire, “Lettera a una ragazza del futuro” , spettacolo con Concita De Gregorio e Erica Mou.

L a giornalista e conduttrice televisiva Concita De Gregorio presenta una lettura scenica del suo ultimo libro: i consigli, si sa, di solito restano inascoltati e si impara solo dall’esperienza; così decide di parlare alle ragazze che diventeranno donne, rivolgendosi innanzitutto a se stessa, alla ragazza che è stata nel passato. Le sue parole sono un filo potente e prezioso che unisce le generazioni, lasciando che sia la dolcezza a scandire ogni momento dello spettacolo, arricchito dagli interventi musicali della cantautrice Erica Mou.

"Vivi come se il mondo fosse già quello che vuoi. Sii gentile. Appassionata e gentile. Ribellati, ma scegli tu a che cosa. Ignora le convenzioni e l’arroganza. Resta intatta e diventa tu stessa il mondo che vorresti. Non avere paura di avere paura. Piangi ogni volta che puoi. E poi ridi, ogni volta che puoi. Impara a dire grazie e scusa (ma ricorda che grazie vale cento volte dire scusa). Non importa se dimenticherai queste parole, quando tra molti anni le ritroverai, magari per caso, ti accorgerai di averle conservate da qualche parte dentro di te".

I ngresso libero fino ad esaurimento posti, senza prenotazione.

In caso di maltempo il programma si svolgerà al Teatro al Parco (Parco Ducale, 1), di Solares Fondazione delle Arti.

Sabato 29 giugno , alle ore 21 , ancora Lostello della Cittadella ospiterà “Odio gli indifferenti. Che Paese saremmo se si rispettasse la Costituzione” , con Giulio Cavalli e Luigi de Magistris .

Lo spettacolo ripercorre i principali articoli della Costituzione (smentiti, calpestati, di fatto non rispettati nella nostra quotidianità), intervallando lo stupore dei giullari a passaggi di cronaca fondamentali nella storia del tradimento della Costituzione di questo Paese. Immaginate quanti professionisti della politica e del dibattito pubblico sarebbero semplicemente derubricati come avvelenatori della Costituzione.

Nell’Italia che saremmo se si rispettasse la Costituzione, i poveri, gli immigrati (soprattutto dalla pelle scura), i diversamente abili e gli sconfitti improvvisamente si sveglierebbero con una dignità che non avrebbero mai potuto nemmeno sognare.

In apertura Il Festival dà la parola a… “ Italia che cambia” , giornale web che racconta di ambiente, transizione energetica e innovazione sociale in Italia, r accont ando storie che ispirano e spieg ando i problemi con approccio costruttivo. Offr e strumenti concreti per chiunque voglia essere parte attiva di questa trasformazione. È il punto di riferimento per chi cerca esempi di sostenibilità , etica imprenditoriale e iniziative civiche che dimostrano che un altro mondo non solo è possibile, ma è già in costruzione. Attraverso reportage, videointerviste, podcast, Italia che Cambia informa, ispira e coinvolge un’ampia comunità di lettori e lettrici attenti e consapevoli. Sarà presente il suo direttore Daniel Tarozzi .

In caso di maltempo, il programma si svolgerà al Teatro del Cerchio (via Giuseppe Gioacchino Belli, 6, Parma). Ingresso libero fino ad esaurimento posti, senza prenotazione.

Infine domenica 30 giugno, alle ore 21, si chiude a Lostello della Cittadella: in apertura Il Festival dà la parola a… Ristretti orizzonti , con Mauretta Ghirardi, volontaria in carcere con l’associazione “Per ricominciare” e amica di Ristretti Orizzonti, redazione inserita nel circuito di Alta Sicurezza 1 del carcere di Parma. Aperta otto anni fa grazie all’impegno di Ornella Favero, fondatrice e direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, attiva da più di 25 anni nel penitenziario “Due Palazzi di Padova”, a Parma è coordinata dalla giornalista Carla Chiappini. Negli ultimi anni si sono sviluppate collaborazioni con il settimanale diocesano “Vita Nuova” e a una serie di incontri con studenti e professori del Liceo Romagnosi. L’associazione svolge un ruolo importante nel promuovere il dialogo e la riflessione sulla giustizia penale e sulla rieducazione dei detenuti.

A seguire, lo spettacolo-concerto “ In direzione ostinata e contraria” , dedicato a Fabrizio de André , di e con Giulio Casale .

Dopo lo strepitoso successo dell’anno scorso nel concerto dedicato a Giorgio Gaber, Giulio Casale torna al Festival della Parola con uno spettacolo da lui scritto e interpretato, in omaggio a uno dei più grandi cantautori italiani: Fabrizio De Andrè, nel 25° anniversario della sua scomparsa. La voce di Casale ripercorre il percorso artistico del poeta e cantante genovese, una storia lunga più di 40 anni. E non mancano le sorprese per chi ascolta: filmati originali, estratti audio, foto rare, canzoni dal vivo e su base, in una produzione unica per chiunque ami la musica e la poesia di uno dei più importanti artisti del Novecento. « De André – dice Casale - è una sorta di bussola valoriale. Per me bambino “Geordie” era il manifesto di ogni battaglia contro la pena di morte ovunque nel mondo. Da lì in poi, prostitute, tossicodipendenti, matti, il bestiario è perfetto. E tutti sono salvati dall’occhio di Fabrizio, con grande pietas ».