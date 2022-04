«Anche Dante nel mio romanzo poliziesco». Nelle librerie "Il ballo dei ricordi" di Barbara Spotti

Si intitola “Il ballo dei ricordi” ed è un romanzo giallo ambientato in una Parma senza pandemia e che si sviluppa anche attraverso alcuni versi della Commedia dantesca. Lo ha scritto la 57enne Barbara Spotti, insegnante di Lettere al “Berenini” di Fidenza, e da poco meno di un mese è presente sugli scaffali delle librerie e sui maggiori store online.

«Ho avuto un feedback positivo dai miei primi lettori», racconta a ParmaToday la scrittrice di Salsomaggiore, al suo esordio con il suo primo libro edito da Book a Book. E proprio tra le colline e del suo paese d’origine, da Salso passando per Scipione Castello fino a Parma, si snoda il racconto poliziesco, nel quale si susseguono fatti a ritmo concitato e colpi di scena. Protagonista è il commissario della Questura di Parma Deniz Baldi, affiancato dalla sua squadra di agenti.

«Sono alle prese con una banda che usa i rapimenti per mettere in atto un piano che ha come obiettivo finale la vendetta, che prende vita attraverso alcuni versi della Commedia dantesca, utilizzati per mettere alla prova l’abilità investigativa del commissario e dei suoi uomini, ma anche per creare un effetto scenico e criminale destabilizzante» - racconta l’autrice. «La vendetta riguarda in particolare il passato del padre del commissario e a farne le spese saranno, oltre allo stesso commissario che rischia di morire, anche i suoi agenti».

Tanti anche i personaggi che via via compaiono e che lo aiuteranno a risolvere il caso: «Un professore, personal trainers, ingegneri informatici e abili hackers, oltre al viceprocuratore, innamorata del commissario ma non ricambiata come lei vorrebbe». «Il libro ora è in vendita nelle librerie di Salsomaggiore e Fidenza ma arriverà anche a Parma», spiega in fine l’autrice che si sta presentando man mano nelle librerie del capoluogo.