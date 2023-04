Interno Verde Data Viz, il workshop per comunicare l'ambiente che cambia

Interno Verde lancia un progetto speciale: Interno Verde Data Viz, un workshop e una mostra per imparare a comunicare come cambia l’ambiente parmigiano, e quali benefici derivano dalle nuove alberature.

La proposta formativa, curata dal festival che una volta all’anno apre al pubblico i giardini segreti della città, si rivolge a giovani studenti, neolaureati e professionisti under30 interessati alla data visualization, ovvero all’elaborazione grafica di studi scientifici. «Spesso queste informazioni, frutto di un impegno considerevole, risultano di difficile comprensione per i non addetti ai lavori», spiega Licia Vignotto, responsabile dell’evento. «I ragazzi che si iscriveranno al workshop impareranno ad analizzare e sintetizzare le notizie fornite dai ricercatori, per trasformale in immagini chiare e immediate, fruibili da un pubblico ampio ed intergenerazionale».

Il progetto conterà sulla collaborazione del consorzio KilometroVerdeParma, che fornirà i risultati dello studio “Il vero valore del verde urbano”, sviluppato in sinergia con l’Università Cattolica di Milano – polo di Piacenza, per valutare il vantaggio economico generato da due nuove piantagioni. A condurre il laboratorio saranno Nicola Guidoboni e Lorenzo Marchionni, designer di Studio Nilo. Le tavole disegnate dai partecipanti diventeranno una mostra che inaugurerà e si potrà visitare nel weekend del festival, sabato 27 e domenica 28 maggio, nel salone del Palazzo dell’Agricoltore.

«L’obiettivo è sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela della natura, fornire strumenti che facilitino l’interpretazione di dati complessi, e stimolare nella comunità una riflessione su quanto possa incidere sul benessere comune la presenza di alberi e arbusti all’interno del tessuto cittadino», conclude Riccardo Gemmo, presidente di Interno Verde. «Dunque invitiamo tutte le persone interessate al tema della sostenibilità, così come tutti i giovani che vorrebbero capire meglio come funziona e che ruolo può assumere la data visualization nella diffusione di buone pratiche, a questo originale appuntamento».

Il workshop immersivo, compreso nel programma della Green Week, si terrà sabato 6 maggio negli spazi di On / Off, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le iscrizioni sono aperte online: https://internoverde.it/project/dataviz/. Per saperne di più: design@internoverde.it.