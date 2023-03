“L’umanità che cura”, il racconto dalla prima linea del Covid all’Ospedale di Vaio nel 2020

In occasione della terza Giornata Nazionale delle vittime della pandemia, sabato 18 marzo, al Teatro Magnani di Fidenza si terrà la presentazione del libro “L’umanità che cura - dalla prima linea del Covid – Ospedale di Vaio, Fidenza 2020”.

I testi di Luca Ponzi e le fotografie di Marco Vasini danno voce a tutta la comunità dei professionisti sanitari che, con grande forza e competenza, hanno contribuito a gestire la fase pandemica, nonostante la fatica, le paure e le incertezze.

Il libro nasce come tributo a chi non c’è più, ma vuole essere anche memoria dei momenti drammatici e omaggio a tutti coloro che hanno lavorato con dedizione per salvare la vita di migliaia di persone, bisognose di cure. Con inizio alle 18, alla presentazione del libro sabato 18 marzo intervengono Andrea Massari, sindaco di Fidenza, Filippo Fritelli, sindaco di Salsomaggiore e Massimo Fabi, commissario straordinario dell’Azienda Usl e direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, oltre ad alcuni professionisti dell’Ospedale di Vaio.

Nell’occasione, sarà possibile ritirare una copia del libro, edito da Nuova Editrice Berti, con l’impegno di versare una donazione all’Azienda Usl di Parma del valore del prezzo di copertina. La realizzazione del libro è stata possibile anche grazie ai contributi di Istituzioni, oltre all'Azienda Usl di Parma, tra cui le Amministrazioni comunali del distretto di Fidenza e di numerosi altri partner privati del territorio di riferimento dell'Ospedale di Vaio.