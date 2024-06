Morgan: "Sarò il direttore di Villa Verdi"

"Sarò il direttore artistico di Villa Verdi". Così Morgan, Marco Castoldi all'anagrafe, aggiorna il suo curriculum nella serata che lo ha visto ospite proprio a Parma, durante il secondo incontro della rassegna Dedalo ideata dal giornalista parmigiano Luca Sommi. L'incarico gli è stato affidato direttamente dal Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano e Morgan lo ha appreso con entusiasmo: "Ho un sacco di idee che vorrei mettere a punto. Vorrei recuperare tutti i vestiti di Verdi e fare una bella costumeria, oltre a realizzare un archivio digitale con tutti i suoi libri, i suoi manoscritti e spartiti. Chiunque verrà a lavorare sarà uno studente universitario. Restauratori, progettisti, archivisti saranno tutti provenienti dalle Università. Mi piacerebbe mettere insieme natura e cultura all'interno del parco della villa, trasformandolo in un Parco culturale. Per l'inaugurazione ho in mente di realizzare uno spettacolo all'esterno per comunicare al pubblico i nuovi progetti".