"Rigenera", il Festival dell’architettura contemporanea è a Parma

Rigenera per la sua terza edizione è Circolare, perché crede nella diffusione spontanea delle idee, con lo scopo di progettare e immaginare insieme quella che sarà l’architettura del futuro. L’appuntamento con Circolare è dal 15 al 23 aprile 2023, con numerosi eventi nelle città capoluoghi dell’Emilia-Romagna. Un Festival che ha scelto di porre al centro la cultura della buona progettazione, capace di dialogare e trarre ispirazione dalle arti visive, dalle esperienze di comunità e dalla collaborazione attiva e propositiva con la società civile, con la natura e con la spiritualità umana.

Rigenera - Circolare è un progetto vincitore dell’avviso pubblico Festival Architettura - II edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. È ideato dalla Fondazione degli Architetti di Reggio Emilia e co-organizzato dagli Ordini degli Architetti P.P.C. di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Partner del Festival sono anche i Comuni di Reggio Emilia, Modena, Rimini e Ravenna. Hanno inoltre concesso il patrocinio la Regione Emilia-Romagna, il CNACCP, la Federazione degli Architetti dell’Emilia-Romagna, l’Ordine degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri di Reggio Emilia, del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

Sono tante le iniziative in calendario: il Convegno Inaugurale L’Architettura Rigenerativa, in programma il 15 aprile presso il Tecnopolo di Reggio Emilia, e i talk degli ospiti internazionali Umberto Napolitano e João Ferreira Nunes, rispettivamente nella sede di Iren Smart Solutions di Reggio Emilia e al Teatro degli Atti di Rimini. Si potrà inoltre partecipare a itinerari dedicati a scoprire l’architettura contemporanea di ogni città dell’Emilia-Romagna e ad incontri aperti a tutti per approfondire il tema della rigenerazione urbana oggi. Parma ospita la passeggiata intitolata “Abitare e lavorare a Parma nel secondo Novecento” , in programma domenica 16 aprile. Organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC di Parma, in collaborazione con Artificio, è un itinerario guidato e aperto a tutti, alla scoperta dei palazzi residenziali e degli uffici, costruiti in città dal dopoguerra alla fine del secolo scorso. Il percorso inizia in Cittadella, passa per Piazza Garibaldi e si conclude in via Verdi, toccando importanti e poco note opere di maestri dell’architettura contemporanea che hanno lavorato nella nostra città, da Franco Albini a Franca Helg ad Aurelio Cortesi, da Giò Ponti a Guido Canali.

Rigenera è anche la cornice per la prima edizione del Premio Architettura Emilia-Romagna, un riconoscimento che intende promuovere la disciplina architettonica nella sua dimensione sociale e come arte di far vivere bene le persone, progettando in maniera ragionata la città e l’ambiente. Tra gli oltre 90 progetti candidati, saranno scelti 10 finalisti. Alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà sabato 22 aprile presso la Darsena del Sale, a Cervia, la giuria di Rigenera assegnerà tre medaglie – Oro, Argento, Bronzo – valutando innovazione, efficacia e impatto dell’opera sulla trasformazione territoriale.

Infine, in occasione di Circolare, sarà pubblicato “EmiliaRomagna0023 - Guida di Architettura Contemporanea”, il volume dedicato a una selezione dei migliori progetti nella regione, molti dei quali nati dalla rigenerazione di edifici e luoghi storici, edito da Corsiero Editore.