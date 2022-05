Teatro Regio monumento nazionale, Borgonzoni: “Giusto riconoscimento”

"Esempio di architettura di pregio, simbolo dell’identità di un’intera comunità e luogo di innegabile valore culturale: finalmente il Teatro Regio di Parma viene dichiarato monumento nazionale. Il voto in Aula di questa mattina affida alla città e a tutto il Paese un nuovo riconoscimento di cui andare orgogliosi". Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni commentando il parere positivo del Senato sul provvedimento, che ora passa alla Camera. E aggiunge: "Ringrazio la senatrice Maria Saponara, promotrice del disegno di legge, per l’impegno profuso nel raggiungere questo importante risultato".