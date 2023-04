Tra sport e cultura: apre un nuovo mese di eventi per il centenario del liceo Marconi

Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi. E il programma di maggio degli eventi legati alla celebrazione del Centenario del Liceo Marconi sembra davvero voler sposare il senso di questa frase, presentando in calendario anche una serie d’iniziative e incontri che affronteranno, sia nella teoria che nella pratica, il tema dello sport, coinvolgendo, altresì, enti ed associazioni cittadine.

Ad inaugurare il mese, mercoledì 3 maggio, alle ore 15, nell’aula magna di via Benassi, sarà proprio l’evento “Sport come stile di vita. Strategie per migliorare il benessere e la performance”, proposto dal rappresentante d’istituto Marco Ghiretti nell’ambito del progetto “Marconi e Salute”, in cui saranno ospiti Manuel Morabito e Costanza Gavioli, rispettivamente preparatore atletico e dietista presso la società Parma Calcio 1913. Insieme a loro verranno approfonditi gli aspetti della vita di un atleta, dall’allenamento alle abitudini quotidiane sempre orientate al benessere psicofisico. La settimana di appuntamenti proseguirà giovedì 4 maggio con una serie di lezioni speciali che si terranno questa volta nell’aula magna della sede centrale del Liceo Marconi, in via della Costituente, e che verteranno su diritto, politica economica e democrazia: alle ore 9 gli studenti Marco Nadotti e? Alessio Della Femina introdurranno l’intervento del professore di Diritto Romano Marco Gardini che parlerà di “Intelligenza artificiale e diritto”, un tema di grande attualità per riflettere su rischi e potenzialità dell’AI applicata al campo politico e sociale; a seguire alle ore 10, la studentessa Mahi Merline Djanzou presenterà il professore associato di Politica Economica Giacomo Degli Antoni che nell’incontro “Favorire il benessere promuovendo fiducia e cooperazione” proverà a definire, attraverso l’analisi del concetto di capitale sociale, il significato di fiducia e cooperazione in relazione a specifiche politiche pubbliche; infine, alle ore 11, la studentessa Benedetta Brunazzi Celaschi presenterà il professore associato di Scienza Politica e International Politics Emanuele Castelli che guiderà la lezione “La democrazia è in crisi?”, discutendo sui fattori che hanno maggiormente contribuito alla crisi delle liberal-democrazie e sui possibili percorsi da intraprendere per migliorare il nostro modo di auto-governarci.

Nella giornata di venerdì 5 maggio si torna in via Benassi dove alle ore 15 la docente di Lettere del Liceo Marconi Libera Alexandratos presenterà “Le permanenze di Catullo: riletture di carmina”, esito di un progetto realizzato con gli alunni della 3A e il dipartimento di Discipline Umanistiche dell’Università di Parma, volto ad indagare le permanenze, ovvero le influenze culturali e linguistiche che il poeta latino continua ancora oggi ad esercitare sull’arte e il nostro modo di comunicare il mondo dei sentimenti.

A chiudere la settimana sarà uno speciale incontro con gli ex-allievi diplomati al Liceo Marconi negli anni 1970-71-72, che si ritroveranno sabato 6 maggio, alle ore 11.15 in sede centrale per riprendere, dopo la pandemia, la bella consuetudine avviata tempo fa dal Liceo con l’Associazione Amici del Marconi, di riunire gli ex-allievi nel cinquantesimo del loro diploma. L’occasione consentirà agli studenti di oggi di mettersi in relazione con gli ex-allievi, per cercare un dialogo foriero di confronto costruttivo fra passato e presente, in una prospettiva di crescita futura.