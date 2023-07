da roma a salsomaggiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Siamo arrivati al colpo di reni, prima della pausa estiva, per Collecchio Corse con il prossimo fine settimana che metterà a dura prova la scuderia di Felino. Dieci le punte schierate su due campi, ad iniziare dal giovane Edoardo De Antoni che si getterà nella mischia del FIA European Rally Championship e del Campionato Italiano Assoluto Rally per prendere parte al primo atto del Clio Trophy Italia, in quel del Rally di Roma Capitale. Dal 28 al 30 Luglio il pilota di Camposampiero, in coppia con Carlotta Romano su una Renault Clio Rally5 di Vsport, andrà alla caccia dei primi punti di una serie quanto mai interessante. Dal Lazio si farà rientro verso le strade di casa, in occasione di un Rally di Salsomaggiore Terme che, come da tradizione, vedrà il sodalizio emiliano presentarsi in forze. Ad aprire il plotoncino sarà Fausto Castagnoli, per la prima volta con Simona Camera su una Volkswagen Polo R5 messa a disposizione da Pool Racing, in lizza per la vittoria assoluta. Atteso protagonista tra le duemila del produzione sarà Gabriele Frazzani, assieme a Diego Altomonte sulla consueta Renault Clio RS gruppo N, reduce dal bel successo sulle strade di casa del Taro e deciso a puntare al bis su un percorso che lo ha visto secondo nel 2022. Ad un evento così sentito non poteva mancare il presidente della compagine, Gianni Assirati, che ritroverà la sua Citroen C2 R2 ed Alessandro Barberio alla sua destra, puntando ad invertire un trend negativo che, nelle ultime due trasferte, lo ha sempre visto fermo al palo. Stessa vettura, la Citroen C2, ma in versione gruppo A per Massimo Minardi, alla sua destra Cristina Mori, desideroso di rifarsi dopo un Lanterna amaro ed ulteriormente motivato dall'essere affiancato da una navigatrice che giocherà di fronte al pubblico amico. Gara test, in vista del prossimo appuntamento targato Coppa Rally ACI Sport, per Milo Pregheffi, alle note Anita Lamberti Zanardi sulla Mini Cooper in versione Racing Start di Autotech, impegnato a rendere sempre più efficace il proprio stile di guida. Saranno tre i portabandiera al via della millesei del produzione, ad iniziare da un Fabio Oppici che, in coppia con Davide Pisati sulla rispolverata Peugeot 106 Rallye di gruppo N, sarà alla ricerca di un pronto riscatto che cancelli l'amarezza masticata nell'epilogo del suo IRC. A fargli compagnia saranno Mirko Zanella, con Manuel Sartori, e Fabio Marcomini, nella gita di famiglia con il cugino Gianmaria, entrambi su Citroen Saxo gruppo N. A chiudere il lotto dei partenti, iscritto al Rally Historic di Salsomaggiore Terme dedicato alle regine del passato, sarà Paolo Folli, con Adriano Giannini sulla Peugeot 309 GTI gruppo A. Reduce dalla vittoria di classe al Casentino, all'esordio tra le storiche, il pilota della francesina punterà ad allungare una serie positiva che, nelle ultime tre gare, lo vede sempre a podio. Un 29 ed un 30 di Luglio nei quali l'obiettivo dichiarato sarà firmare il successo tra le scuderie. “Sarà il nostro ultimo fine settimana prima della pausa estiva” – racconta Assirati (presidente Collecchio Corse) – “ed avremo due impegni particolarmente significativi. Da una parte il via di De Antoni in un trofeo prestigioso, su un palcoscenico stellare, e dall'altra una gara che possiamo considerare di casa. Cercheremo di dare il massimo per andare in vacanza felici.”