de antoni per l'allungo al 1000 miglia

Tutti gli occhi saranno puntati su di lui, uomo da battere nel Clio Trophy Italia targato 2023 dopo un Roma Capitale che lo ha visto dominare incontrastato. Stiamo parlando di Edoardo De Antoni, giovane pilota di Camposampiero che cercherà di aumentare il divario con gli avversari nell'imminente Rally 1000 Miglia, il prossimo weekend. Il terzultimo atto del Campionato Italiano Assoluto Rally, valevole anche come tappa della Coppa Rally ACI Sport di seconda zona, vedrà ai nastri di partenza il portacolori di Collecchio Corse, alla guida di una Renault Clio Rally5 curata da Vsport e condivisa con Lisa De Cecco. “In un anno difficile fa piacere continuare a correre ad alti livelli” – racconta De Antoni – “e per questo devo ringraziare in primis Vsport, Collecchio Corse e tutti i nostri partners. Arriviamo al 1000 Miglia dopo la bella vittoria di Roma e siamo certi che tutti cercheranno di starci davanti. Il Clio Trophy Italia è una bella serie, merita davvero e sono certo che si svilupperà durante la stagione. Ci auguriamo che possano arrivare altri avversari così da renderlo ancora più bello.” Il secondo appuntamento del monomarca di casa Renault dovrebbe rivelarsi favorevole, almeno sulla carta, ad un De Antoni che nella passata edizione chiuse terzo nel CIAR Junior. “Il 1000 Miglia è una gara bellissima” – sottolinea De Antoni – “ed ho avuto l'opportunità di poterlo affrontare nel 2022, quando ero impegnato nel CIAR Junior. È stata un'esperienza incredibile e ci auguriamo che, visto il bel risultato dello scorso anno, ci si possa ripetere e, perchè no, anche migliorare. Il campionato è ancora lungo ma vogliamo continuare così.” Saranno due le giornate di gara pronte ad accogliere De Antoni ed i protagonisti della serie transalpina, ad iniziare dalla speciale spettacolo “Valle Sabbia” (2,54 km) che si disputerà nel tardo pomeriggio di Venerdì 8 Settembre, anticamera della frazione più consistente. Il Sabato seguente, 9 Settembre, i concorrenti saranno chiamati a percorrere oltre cento chilometri di speciale, articolati su quattro tratti cronometrati da ripetere per due passaggi. Si partirà da “Provaglio Val Sabbia” (10,00 km) per procedere poi verso “Bione” (6,13 km), “Mura” (8,92 km) e concludere il giro con l'iconica “Pertiche” (26,10 km). “Le prove del 1000 Miglia sono, da sempre, molto tecniche” – aggiunge De Antoni – “ed è innegabile che la lunga Pertiche sarà in grado di fare la differenza, rispetto alle altre che non saranno comunque da sottovalutare. Questo rally è sempre stato famoso per i repentini cambi del meteo e questo ha sempre reso la scelta delle gomme davvero complicata. Non si può stare mai tranquilli, fino all'ultimo metro della speciale conclusiva. Dal canto nostro l'aver già corso su queste strade nel 2022 ci consentirà di partire con un bagaglio di esperienza importante ma siamo certi che i nostri avversari non staranno a guardare con le mani in mano. Cercheremo di dare il nostro massimo e di portare a casa punti pesanti per il campionato.”