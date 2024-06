Affluenza alle 19 - Europee: 42.82% a Parma, Comunali: 53.54%

Europee, affluenza alle ore 19 - Per le elezioni Europee alle ore 19 dii domenica 9 giugno nelle 204 sezioni elettorali del Comune di Parma hanno votato 62.807 elettori, pari al 42,82%. Tra Parma e i comuni della provincia ha votato il 46.12% degli aventi diritto.

Comunali, affluenza alle ore 19 - Per le elezioni Comunali alle ore 19 di domenica 9 giugno ha votato il 53.54% degli aventi diritto.

Europee, affluenza alle ore 19 comune per comune

Europee, affluenza alle ore 12 - Per le elezioni Europee alle ore 12 di domenica 9 giugno nelle 204 sezioni elettorali del Comune di Parma hanno votato 38.008 elettori, pari al 25,92%. Tra Parma e i comuni della provincia di Parma ha votato il 28.44% degli aventi diritto.

Comunali, affluenza alle ore 12 - Per le elezioni Amministrative, nei 27 Comuni della provincia di Parma, alle ore 12 di domenica 9 giugno hanno votato il 34.25% degli aventi diritto.

Al termine della prima giornata di voto per le Elezioni Europee l'affluenza nel Comune di Parma, alle ore 23 di sabato 8 giugno, è stata del 14,74% degli aventi diritto. Hanno votato 21.612 elettori. Per le Amministrative nei 27 comuni al voto nel Parmense l'affluenza, alle ore 23 di sabato 8 giugno, è stata del 19.46%, superiore di quasi 4 punti percentuali all'affluenza per le Europee in tutti i comuni della nostra provincia.

Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, nelle 4.529 sezioni, ha votato il 18.35% degli aventi diritto. Per l'intera provincia di Parma - città e comuni - ha votato il 16%. Sempre per le Europee il comune con l'affluenza più alta è stato Monchio delle Corti con il 31,01%, quello con l'affluenza più bassa Bardi con il 5.94%.

Le elezioni Amministrative: 27 Comuni al voto

Cinquantotto candidato sindaco e sessantatré liste. Per le elezioni amministrative si vota in 27 comuni del Parmense. Un solo comune, Fidenza, ha oltre 15 mila abitanti, tutti gli altri 26 comuni sono sotto la soglia. Verranno eletti 27 nuovi primi cittadini e 326 consiglieri comunali. In tre casi - Albareto, Terenzo e Valmozzola - c'è un unico candidato per la poltrona di sindaco. Per loro il dato più importante da guardare sarà quindi quello dell'affluenza alle urne. La sfida più importante sarà a Fidenza: Malvisi, Cabassa e Pollastri si contenderanno la carica di primo cittadino ma se nessuno di loro avrà la maggioranza assoluta si terrà il ballottaggio dopo due settimane.

Le elezioni Europee

Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia il sistema elettorale è proporzionale e la scheda per la votazione è di colore marrone. L'elettore vota una lista e può esprimere la preferenza per singoli candidati (al massimo tre e indicando, in questo caso, almeno un candidato di diverso sesso) scrivendo nome e cognome o solo il cognome nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata. Nel caso in cui l'elettore esprima solo la preferenza il voto vale come lista e come preferenza. A Parma Le sezioni sono 2024, più 8 sezioni speciali.

Il territorio italiano è diviso in cinque circoscrizioni e Parma si trova nella II^ Circoscrizione elettorale nord est dove si eleggono15 dei 76 parlamentari. È prevista una soglia di sbarramento del 4 per cento a livello nazionale e le liste che non la superano non eleggono parlamentari. Nella II^ Circoscrizione elettorale nord est, che comprende Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto, sono state presentate 12 liste. L’esito complessivo del voto si conoscerà già nella notte di domenica 9 maggio: lo scrutinio, infatti, inizierà alle 23 di domenica, subito dopo la chiusura dei seggi, mentre in alcuni degli altri Paesi le operazioni di voto si saranno già concluse nei giorni precedenti, visto che in alcuni Stati si vota già da giovedì 6 giugno.

Per le elezioni amministrative la scheda per la votazione è di colore azzurro. L’elettore ha a disposizione tre diverse modalità di voto. Una è quella del voto per sindaco e lista, in cui l’elettore segna solo il simbolo di una sola lista e, così facendo, vota sia per la lista che per il candidato a sindaco collegato (già specificato con nome e cognome sulla scheda accanto al contrassegno o ai contrassegni collegati). Si possono esprimere solo due preferenze (nel caso, obbligatoriamente a candidati consiglieri di sesso opposto della stessa lista prescelta), scrivendo nome e cognome accanto al simbolo della lista votata.

Nel caso di due preferenze a candidati dello stesso sesso vale solo la prima. Un’altra modalità di voto è quella del voto unico per solo sindaco, in cui l’elettore segna soltanto il rettangolo con il nome del candidato sindaco prescelto. Il questo caso, però, il voto non si trasferisce a nessuna lista, anche se il candidato è collegato a una sola lista. Un’ulteriore modalità di voto è quella del voto disgiunto, con voto doppio per sindaco e lista non collegata. L’elettore può votare, infatti, una lista segnando il contrassegno della lista prescelta e il candidato sindaco di un’altra lista o gruppo di liste, segnando il riquadro in cui è riportato il nome e il cognome del sindaco scelto.



Anche in questo caso, si possono esprimere solo due preferenze (nel caso, obbligatoriamente a candidati consiglieri di sesso opposto della stessa lista prescelta), scrivendo nome e cognome accanto al simbolo della lista votata e, in caso di due preferenze a candidati dello stesso sesso vale solo la prima