Amministrative, ballottaggio tra Michele Guerra (44.18%) e Pietro Vignali (21.25%) I RISULTATI DEFINITIVI

Il candidato del centrosinistra Michele Guerra e quello del centrodestra Pietro Vignali andranno al ballottaggio, che si svolgerà domenica 26 giugno. I risultati definitivi delle amministrative sono arrivati poco prima dell'una.

Michele Guerra ha ottenuto più di 32 mila voti per una percentuale del 44.18% mentre Pietro Vignali ha ottenuto più di 15.470 voti per una percentuale del 21.25%.

Al terzo posto il candidato civico Dario Costi che ottiene ben il 13.51% dei voti. Dietro Priamo Bocchi, candidato sindaco di Fratelli d'Italia, che ha scelto di correre da solo: per lui il 7.51% dei voti. Risultato storico per Enrico Ottolini di Europa Verde che è arrivato al 4.23%. Andrea Bui, candidato per Potere al Popolo, è arrivato a circa il 3.60% con oltre 2.600 voti.

Lo scrutinio - Con 181 sezioni scrutinate su 204 Michele Guerra è al 43.97%, Pietro Vignali al 21,33%, Dario Costi all'13.5%, Priamo Bocchi al 7.53%

Michele Guerra: "Il risultato va oltre le nostre aspettative"

Pietro Vignali: "Siamo l'unica alternativa ad un'allenza innaturale"

Pizzarotti: "Vignali? Come con Schettino nessuno vorrebbe rimontare sulla sua nave"

La seconda proiezione Swg per La7 conferma che a Parma è davanti il candidato sindaco del centrosinistra Michele Guerra con il 44% dei consensi. Lo segue Pietro Vignali (Fi, Lega e liste civiche) al 19,1%, poi Dario Costi (Azione e civiche) al 13,8%, Priamo Bocchi (Fdi) all'8,2%. E lo spoglio dei voti reali, dopo le prime 16 sezioni (su 204), a suo modo conferma: Guerra al 44,9%, Vignali al 21,7%, Costi al 12,65%, Bocchi al 6,85%.

Lo scrutinio - Con 11 sezioni scrutinate Michele Guerra è al 45,84%, Pietro Vignali al 22,3%, Dario Costi all'11,15%, Priamo Bocchi al 6.15%, Andrea Bui al 5,14%.

Prima proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai sui seggi già scrutinati, circa il 5%: Michele Guerra al 45.6%, Pietro Vignali al 23.1%. I primi dati confermano quindi lo scenario degli exit poll di ieri sera: il candidato sindaco del centrosinistra avanti di circa 20 punti rispetto a quello del centrodestra. Il candidato Dario Costi (Civiltà Parmigiana, Un progetto di comunità, Ora con Dario Costi sindaco, Generazione Parma) è al 10,6%, il candidato Priamo Bocchi (FdI) è al 7,7%. Altri candidati sono al 13%.

Gli exit poll di ieri sera davano il candidato del centrosinistra Michele Guerra (tra il 40 e il 44%) avanti di dieci punti rispetto al candidato del centrodestra Pietro Vignali, fermo tra il 19 e il 23%. Staccati tutti gli altri candidati, con Dario Costi tra il 10 e il 14% e il candidato di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi tra il 6 e l'8%. In piazza Garibaldi il Comune ha allestito un maxischermo con l'aggiornamento dei dati in diretta.

Il candidato del centrosinistra Michele Guerra commenta (IL VIDEO) i primi dati delle proiezioni su Parma: "La nostra coalizione ha fatto un lavoro straordinario, anche l'esperimento di tenere insieme forze diverse ha funzionato. Parma ha bisogno di guardare al futuro e non al passato".