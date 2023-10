Ascoli-Parma LE ULTIME | Torna Osorio in difesa, Ansaldi a sinistra

"Se vogliamo essere leader dobbiamo costruircelo tutti i giorni, ci sarà sempre qualcuno che vorrà batterci". Oggi tocca all'Ascoli e Pecchia, che da quelle parti ci è pure passato da calciatore, lo sa bene che clima infuocato i suoi si troveranno. L'ha definita una partita spigolosissima: nessun aggettivo avrebbe potuto identificare meglio il tipo di partita che attende il Parma. Senza Balogh, fermato da un problema alla caviglia, con Hernani rimasto a casa per la febbre, l'allenatore crociato ha confermato alla vigilia di avere parecchi dubbi sulla formazione. Davanti a Chichizola rientra Osorio pronto a fare coppia con Circati.

In mezzo al campo tocca a Estevez con Bernabé comporre la diga anti-Ascoli: schermare le linee di passaggio, riconquista e verticalizzazione immediata a cercare il riferimento davanti. Bonny vince la sfida con Colak, per il ruolo di prima punta. Il francese, a caccia del gol che manca dal 29 agosto a Pisa, dovrà essere bravo anche a dare aria al gioco, facendo da collante tra centrocampo e attacco come spesso e bene gli è successo quest'anno. Sugli esterni, nonostante le carezze a Mihaila in conferenza stampa, Pecchia vede avanti l'altro romeno. Dennis Man sta vivendo un buon periodo che però è chiamato a confermare. Sarà lui l'ala destra, a sinistra tocca a Benek, il polacco d'oro che il tecnico ha plasmato a immagine e somiglianza del suo calcio.

PROBABILI FORMAZIONI

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Bayeye, Bellusci, Quaranta, Falasco; Falzerano, Di Tacchio, Caligara; Mendes, Rodriguez; Nestorovski. All: Viali.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Ansaldi; Estevez, Bernabé; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia.