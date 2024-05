Catanzaro-Venezia 3-2: al Parma basta un punto per la A

Il Catanzaro batte il Venezia al termine di una partita infinita che era stata momentaneamente sospesa per pioggia. L'hanno vinta i calabresi 3-2 grazie a un rigore di Pietro Iemmello, che ha avvicina il Parma alla Serie A. A questo punto basterà anche il pari contro il Bari per tagliare il traguardo promozione, atteso da tre stagioni.

Parma in Serie A se...

Dopo la vittoria del Como, 2-1 in rimonta sul Cittadella passato in vantaggio con Pittarello, riacciuffato da Verdi e ribaltato da Goldaniga al tramonto di una partita incredibile, il Parma è rimasto sintonizzato sul secondo tempo della partita Catanzaro-Venezia. Al Ceravolo è finita 3-2 per il Catanzaro grazie a un rigore di Iemmello (ripetuto) nel finale che ha regalato la gioia ai calabresi e avvicinato il Parma alla Serie A. Contro il Bari ai crociati potrebbe basterebbe un pareggio per la matematica certezza della promozione.

La partita era stata momentaneamente sospesa la partita del Ceravolo tra Catanzaro e Venezia, con il risultato sull' 1-1. Dal 23' non si è più giocato, per via dell'abbondante grandinata mista a pioggia caduta sul terreno di gioco, zuppo d'acqua e al limite della praticabilità. La forte pioggia ha dato una tregua e permesso ai giardinieri di riportare la situazione alla normalità. Durante il temporale, il prato del Ceravolo era completamente allagato. Prima, i gol di Pontisso al 5' e Idzes al 14' avevano fissato il risultato in parità.