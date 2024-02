Cittadella-Parma 0-1 | Bernabé con precisione la sblocca

Fabio Pecchia può contare su un Parma quasi al completo per la trasferta di Cittadella. Ansaldi e Valenti a parte, per i quali i tempi di recupero si stanno smaltendo settimana dopo settimana, l'allenatore ha deciso di lasciare a casa anche Begic e Hainaut, escludendoli dalla spedizione in veneto. "È la cosa più complicata del mio lavoro - ha detto in conferenza stampa il tecnico -. Faccio tanti complimenti a loro, ma spesso mi devo affidare alla responsabilità e professionalità che mostrano ogni giorno perché, lo ribadisco, non è semplice fare le cose come i propri compagni, stare sul pezzo tutti i giorni e non avere la gratificazione della domenica".

Per l'occasione, dunque, davanti a Chichizola sarà promosso titolare Circati. L'italo-australiano è reduce da un'ottima gara contro il Venezia. Toccherà a lui fare coppia con Osorio. A centrocampo, accanto a Estevez, ci sarà Hernani, con Bernabè pronto a tornare sulla trequarti dopo l'esclusione dall'undici che ha battagliato e vinto lo scontro diretto con il Venezia. Stretto tra Man e Benedyczak. Davanti confermato Bonny. Ancora fuori Colak. L'ultima da titolare per il croato risale al 2 dicembre, nella partita con lo Spezia. Da allora, l'attaccante ha collezionato 51' ed è scivolato dietro nelle gerarchie di Pecchia. Sono quasi 400 i tifosi a seguito del Parma al Tombolato. Per un sabato che può segnare un ulteriore allungo in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Angeli, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi. All: Gorini

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estevez, Hernani; Man, Bernabé, Benedyczak; Bonny. All: Pecchia