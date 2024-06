Comunali: lo spoglio delle schede dalle ore 14

Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali, che nel Parmense riguardano 27 comuni, inizierà alle ore 14 di lunedì 10 giugno. Nel pomeriggio conosceremo quindi i nomi dei nuovi primi cittadini e la composizione dei nuovi Consigli comunali.

Nei tre comuni della provincia di Parma in cui il candidato sindaco era unico si delineano già i primi risultati. Carlo Berni è il nuovo sindaco di Albareto. Succede a Davide Riccoboni. Nel comune di Valmozzola è stato confermato Claudio Alzapiedi mentre a Terenzo è stato confermato Danilo Bevilacqua.

Cinquantotto candidato sindaco e sessantatré liste. Per le elezioni amministrative si vota in 27 comuni del Parmense. Un solo comune, Fidenza, ha oltre 15 mila abitanti, tutti gli altri 26 comuni sono sotto la soglia. Verranno eletti 27 nuovi primi cittadini e 326 consiglieri comunali. In tre casi - Albareto, Terenzo e Valmozzola - c'è un unico candidato per la poltrona di sindaco. Per loro il dato più importante da guardare sarà quindi quello dell'affluenza alle urne. La sfida più importante sarà a Fidenza: Malvisi, Cabassa e Pollastri si contenderanno la carica di primo cittadino ma se nessuno di loro avrà la maggioranza assoluta si terrà il ballottaggio dopo due settimane.