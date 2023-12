Cosenza-Parma 0-0 | Hainaut, che fai? Due gialli in 3': espulso

"Tutti dentro". Il nuovo slogan coniato da Fabio Pecchia è molto più di un messaggio da mandare ai suoi giocatori. È diventato un credo, un mantra da mettere all'ingresso dei campi di Collecchio in modo visibile, così che i calciatori possano rendersi conto di che aria tira intorno a loro. L'allenatore del Parma sta cercando di costruire una mentalità vincente, stare in testa alla classifica nel mese di dicembre non conta tantissimo. È più importante ritrovarsi a maggio dove è ora il Parma.

Per farlo bisogna vincere le partite, a cominciare da quella di Cosenza. È il giorno del compleanno del Parma, per una volta il regalo vuole farlo il Club ai tifosi. Con una bella vittoria la 110^ candelina sarebbe veramente più luminosa. C'è da fare i conti con il Cosenza però, che ha perso le ultime tre partite di Serie B subendo sempre almeno due reti (sette in totale); la squadra

calabrese non registra più sconfitte di fila dal periodo tra ottobre e novembre 2022 (cinque in quel caso, tutte con almeno due reti subite all’attivo – 15 reti in totale).

Davanti a Chichizola, Delprato torna a fare l'esterno. Dovrebbe rivedere il campo anche Circati dopo l'esclusione contro il Palermo. In mezzo al campo Pecchia riparte da Estevez. Bernabé e Bonny, che lotta con Charpentier per un posto da centravanti, con Man a completare il reparto offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Venturi, Fontanarosa; Rispoli, Zuccon, Voca, Florenzi, Martino; Tutino, Mazzocchi. All: Caserta

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Hainaut, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. All: Pecchia